محفوض عبر “تويتر”: أطالب بملاحقة قضائية بحق لبناني كتب “أنّ الضحايا لقوا المصير الذي يستحقّونه وماتوا في خمارة بعد ممارسة العربدة والسكر الشديد”.

محمّد جابر

محفوض عبر “تويتر”: أطالب بملاحقة قضائية بحق لبناني كتب “أنّ الضحايا لقوا المصير الذي يستحقّونه وماتوا في خمارة بعد ممارسة العربدة والسكر الشديد”.

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