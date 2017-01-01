مراسل الجزيرة: غارات بقنابل فراغية على مدينة الأتارب بريف حلب

أخبار متفرقة
- اللواءشقيق نضال بشرواي حسان للـLBCI: أبلغنا عن 13 اصابة من اللبنانيين في اسطنبول ونضال يخضع لعملية جراحية في رجله وإصابة بشرى الدويهي حرجة
- اللواءالأمين العام الجديد للأمم المتحدة يتسلم مهامه رسميا ويدعو لجعل 2017 عاما للسلام
- اللواءقنصل لبنان في تركيا: 3 جرحى من بين اللبنانيين هم: فرانسوا الأسمر ونضال بشرواي وفتاة وضعها حرج ولا قتلى لغاية الساعة
- اللواءمراسلة mtv: نضال بشراوي يخضع لعملية جراحية اثر اصابته في الهجوم على الملهى الليلي في اسطبنول
- اللواءباسيل تابع مع قنصل لبنان في اسطنبول اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في العمل الارهابي
- اللواءالعبادي: عملية استعادة الموصل دخلت مرحلة الحسم وتسير وفق ما هو مخطط لها
- اللواءابنة النائب اسطفان الدويهي من بين جرحى الإعتداء الإرهابي الذي حصل في اسطنبول
- اللواءاللبناني فرانسوا الأسمر ما زال مفقودا اثر هجوم اسطنبول
- اللواءعرف من الجرحى اللبنانيين في هجوم اسطنبول كل من نضال بشراوي وناصر بشارة
- اللواء6 قتلى و10 جرحى بهجوم في محافظة النجف العراقية