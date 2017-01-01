مراسل mtv: تمّ إبلاغ عائلة هيكل مسلّم في تركيا أنّ الأمن العام التركي عثر عليه وهو بحوزته وكان قد نجا من هجوم اسطنبول بعدما قفز في البوسفور

موقع اللواء

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