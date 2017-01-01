“مسار برس”: قصف مدفعي على قرية أم شرشوح ومحيطها مصدره نقاط تمركز قوات الأسد بقرية جبورين في حمص.

محمّد جابر

“مسار برس”: قصف مدفعي على قرية أم شرشوح ومحيطها مصدره نقاط تمركز قوات الأسد بقرية جبورين في حمص.

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