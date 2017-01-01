مصدر عسكري للـLBCI: جرح 4 أشخاص جراء اطلاق النار العشوائي لمناسبة عيد رأس_السنة والجيش يقوم بالاستعلام عن مطلقي بالنار لتوقيفهم

موقع اللواء

تعليقات الفيسبوك