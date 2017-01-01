مقتل 25 من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي أبو شهاب الحمزي قبالة نجران.

أخبار متفرقة
- اللواءطائرات حربية سورية تستأنف قصف منطقة وادي بردى قرب دمشق
- عربياتفي اول العام…مطران القدس في ذمة الله
- نجوم وفنوليم كريستوفر…اخر النجوم الراحلين عام 2016
- اللواءالوزير فنيانوس: اذا احتاج الامر الى طائرة ثانية الى اسطنبول سيتم تأمينها في الساعات المقبلة
- اللواءابن عم الشهيد ورديني ووالدة خطيبته غادرا إلى اسطنبول
- اللواءالنائب الدويهي غادر بيروت متوجها الى اسطنبول ليكون الى جانب ابنته بشرى التي أصيبت خلال اعتداء اسطنبول
- اللواءميركل معزيةً أردوغان بضحايا هجوم اسطنبول: نقول للإرهابيين إنكم قتلة يملأكم الحقد لكنكم لن تقرروا كيف نعيش
- منوعاتهكذا انقذ “جواز السفر” فرنسوا
- اللواءLBCI: توافد العائلات الى مطار رفيق الحريري للحصول على تذاكر سفر مجانية الى اسطنبول من “الميدل ايست”
- اللواءالقضاء العسكري بمصر يصدر أحكاما بالمؤبد والسجن 15 عاما على 16 شخصاً بقضية ” خلية الضباط” (الجزيرة)