مقتل 25 من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي أبو شهاب الحمزي قبالة نجران.

محمّد جابر

مقتل 25 من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي أبو شهاب الحمزي قبالة نجران.

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