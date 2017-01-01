ميركل معزيةً أردوغان بضحايا هجوم اسطنبول: نقول للإرهابيين إنكم قتلة يملأكم الحقد لكنكم لن تقرروا كيف نعيش

محمّد جابر

ميركل معزيةً أردوغان بضحايا هجوم اسطنبول: نقول للإرهابيين إنكم قتلة يملأكم الحقد لكنكم لن تقرروا كيف نعيش

 

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