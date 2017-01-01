وزيرة تركية: ضحايا من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا والاردن سقطوا في هجوم

أخبار متفرقة
- اللواءالحدث: 5 قتلى و9 جرحى سعوديين في هجوم اسطنبول
- اللواءشقيقة المفقود الياس ورديني لـ”الجديد”: نناشد السلطات اللبنانية العمل على معرفة مصير أخي
- اللواءمراسل mtv: تمّ إبلاغ عائلة هيكل مسلّم في تركيا أنّ الأمن العام التركي عثر عليه وهو بحوزته وكان قد نجا من هجوم اسطنبول بعدما قفز في البوسفور
- اللواءالخارجية التونسية تؤكد مقتل 2 من الرعايا التونسيين في هجوم الملهي الليلي في اسطنبول
- اللواءاللواء بصبوص هنأ ضباط وعناصر قوى الأمن على جهودهم ليلة رأس السنة
- اللواءالداخلية التركية: رعايا عرب من بين قتلى الهجوم على الملهى الليلي في اسطنبول
- اللواءمصدر عسكري للـLBCI: جرح 4 أشخاص جراء اطلاق النار العشوائي لمناسبة عيد رأس_السنة والجيش يقوم بالاستعلام عن مطلقي بالنار لتوقيفهم
- اللواءإصابة العريف م. ز. (أمن الدولة) والمواطنَيْن أ. م وس. ز. والفلسطيني خ. ح. برصاص طائش لمناسبة رأس السنة
- اللواءالحريري : نحن على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك وهناك توجيهات باتخاذ كل الاجراءات التي تكفل سلامة الجرحى اللبنانيين وأعادتهم سالمين
- اللواءالداخلية السعودية: خاطفوا الشيخ الجيراني لن يفلتوا من العقاب