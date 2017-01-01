وزير الداخلية التركي: حسب المعلومات الواردة من قوات الأمن يبدو أن المهاجم شخص واحد، وليس أكثر في هجوم الملهى والعمل جار من أجل القبض عليه

موقع اللواء

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