يلدريم: هناك توقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية وسنعلن المعلومات عنه عقب أي تطور في هذا الخصوص

محمّد جابر

يلدريم: هناك توقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية وسنعلن المعلومات عنه عقب أي تطور في هذا الخصوص

 

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