يلدريم: هناك توقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية وسنعلن المعلومات عنه عقب أي تطور في هذا الخصوص

أخبار متفرقة
- منوعاتطلبت الطلاق بعد ليلة الزواج الاولى…وهذا هو السبب
- اللواء“التحكم المروري”: قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام كفرا تبنين قضاء بنت جبيل
- اللواءالحريري يتصل بالرئيس عون ويقررا ارسال وفد من “الخارجية” مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي للاطلاع على أحوال الجرحى وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان
- نجوم وفنهند صبري تختبر “السرطان”
- دولياتكيف علق بوتين على هجوم استنبول
- اللواء“مسار برس”: قصف مدفعي على قرية أم شرشوح ومحيطها مصدره نقاط تمركز قوات الأسد بقرية جبورين في حمص.
- اللواءباسيل: الخارجية ستصدر بيانا بعد قليل حول اعتداء اسطنبول
- اللواءعائلة ريتا الشامي لم تتبلغ بعد أي خبر عن ابنتها بعد العملية الارهابية في اسطنبول وتتمنى من المعنيين متابعة الموضوع بجدية (MTV)
- لبنانوضع ابنة الدويهي مستقر
- اللواءمصادر المعارضة: غارات جوية للنظام السوري على قرى وادي بردى.