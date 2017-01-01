mtv: انتشار أمني كثيف في اسطنبول بعد الاعتداء الارهابي على الملهى الليلي بحيث تم استدعاء آلاف العناصر الامنية.

محمّد جابر

mtv: انتشار أمني كثيف في اسطنبول بعد الاعتداء الارهابي على الملهى الليلي بحيث تم استدعاء آلاف العناصر الامنية.

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