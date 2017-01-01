mtv: فرنسوا أسمر مصاب باليد وناصر بشارة في الفخذ وهما سينقلان ليلاً الى بيروت أما بشرى الدويهي ونضال بشراوي فيخضعان لعمليّات جراحيّة

محمّد جابر

mtv: فرنسوا أسمر مصاب باليد وناصر بشارة في الفخذ وهما سينقلان ليلاً الى بيروت أما بشرى الدويهي ونضال بشراوي فيخضعان لعمليّات جراحيّة

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