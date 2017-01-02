أنباء عن هجوم انتحاري استهدف أحد مراكز الشرطة في قضاء سمراء بالعراق (الحدث)

أخبار متفرقة
- اللواءوسائل إعلام تركية: الأجهزة الأمنية تقتحم منزلا في إحدى ضواحي إسطنبول يتوقع وجود منفذ عملية الملهى بداخله
- اللواءجريح نتيجة حادث صدم على الاوتوستراد الشرقي صيدا نقل الى المستشفى الحكومي للمعالجة
- اللواءجورج كتانة للـ”أل بي سي”: حال الجرحى مستقرة وهناك اصابات تتطلب دقة في المعالجة ونقلهم الى المستشفى سيتم دفعة واحدة
- اللواءقيادة الشرطة الاتحادية تعلن إعادة السيطرة بالكامل على حي الانتصار شرقي مدينة الموصل (سكاي نيوز)
- اللواءاللواء محمد خير: بشرى الدويهي قد تصل في خلال 48 ساعة إلى بيروت (صوت لبنان 100.5)
- عربياتالرئيس الاسرائيلي: لا مفر من التوافق مع الفلسطينيين
- اللواء“سكاي نيوز”: خمسة قتلى وعدد من الجرحى في تفجير سامراء والقوات الأمنية تحاصر انتحاريين يتحصنون في أحد المباني.
- لبنانالحريري: الارهاب يستهدف كل من يحب الحياة وسنحاربه بالوحدة الوطنية
- اللواءالقوات الأمنية العراقية تفرض حظر تجوال في سامراء على خلفية هجوم لـ”داعش” على مركز المتوكل شرق المدينة
- اللواءانطلاق سيارات الصليب الاحمر باتجاه مستشفى “اوتيل ديو” حاملة جثامين الضحايا الثلاثة