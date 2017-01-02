أنباء عن وصول الرئيس الحريري الى المطار ويرجح أن ينضم الى الاجتماع التنسيقي في مقر جهاز امن المطار

محمّد جابر

أنباء عن وصول الرئيس الحريري الى المطار ويرجح أن ينضم الى الاجتماع التنسيقي في مقر جهاز امن المطار

 

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