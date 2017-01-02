إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في سجن نفحة الإسرائيلي وإصابة مدير السجن.

محمّد جابر

إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في سجن نفحة الإسرائيلي وإصابة مدير السجن.

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