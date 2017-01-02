اجتماع عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لخلية الازمة في مطار بيروت بحضور الحريري والمشنوق لدرس كيفية نقل الجثامين وتوزيع جرحى اعتداء اسطنبول على المستشفيات

دلال ديب

اجتماع عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لخلية الازمة في مطار بيروت بحضور الحريري والمشنوق لدرس كيفية نقل الجثامين وتوزيع جرحى اعتداء اسطنبول على المستشفيات

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