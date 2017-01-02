اجتماع عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لممثلي عن الوزارات والإدارات والأجهزة المختصّة في جهاز أمن المطار لمواكبة عودة

دلال ديب

اجتماع عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لممثلي عن الوزارات والإدارات والأجهزة المختصّة في جهاز أمن المطار لمواكبة عودة

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