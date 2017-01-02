اخراج جثامين ضحايا هجوم اسطنبول ملفوفة بالعلم اللبناني من الطائرة لنقلها الى مستشفى “أوتيل ديو”

محمّد جابر

اخراج جثامين ضحايا هجوم اسطنبول ملفوفة بالعلم اللبناني من الطائرة لنقلها الى مستشفى “أوتيل ديو”

 

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