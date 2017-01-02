ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركزين للشرطة في سامراء بالعراق إلى 7 أشخاص (سكاي نيوز)

محمّد جابر

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركزين للشرطة في سامراء بالعراق إلى 7 أشخاص (سكاي نيوز)

 

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