“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يستهدف تجمعاً لـ”داعش” شرقي المحطة الرابعة غرب تدمر

محمّد جابر

“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يستهدف تجمعاً لـ”داعش” شرقي المحطة الرابعة غرب تدمر

 

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