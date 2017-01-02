“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يستهدف تجمعاً لـ”داعش” شرقي المحطة الرابعة غرب تدمر

أخبار متفرقة
- اللواءالـ”LBCI”: الشهيدان الياس وارديني وهيكل مسلم سيتم تكريمها في مباراة كرة السلة بين الحكمة والتضامن على ملعب غزير.
- اللواءاطلاق نار في مخيم عين الخلوة على خلفية اشكال فردي.
- اللواءتأمين صالة خاصة قرب صالون المطار لاستيعاب العدد الكبير لذوي الشهداء والجرحى الذين جاؤوا لاستقبالهم
- اللواءالدفاع المدني: حريق داخل شقتين في جل الديب.
- لبنانهكذا سيوزع شهداء وجرحى اسطنبول على مستشفيات لبنان
- اللواءفنيانوس:هذا اقل واجب تقوم به الدولة ونحن موجودون في الوزارات للوقوف الى جانب المواطن.
- اللواءوزير الاشغال من المطار: الارهاب استهدف ضحايانا وجريحة واحدة بقيت في اسطنبول بسبب وضعها الصحي
- اللواءوصول وزير الاشغال يوسف فنيانوس الى مطار بيروت
- منوعاتلا “تبيضي” اسنانك…وهذه الأسباب
- اللواءوصول وزير البيئة طارق الخطيب الى صالون الشرف في مطار رفيق الحريري- الدولي.