التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه الضبية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية

دلال ديب

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه الضبية بسبب التوافد الى المجمعات التجارية

تعليقات الفيسبوك