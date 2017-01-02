“الجديد”: بشرى الدويهي وضعها الصحي جيد والأطباء طمأنوا ذويها أنه اذا استمرت الأمور على ما هي عليه ستتمكن من العودة للبنان بعد 20 يوم

محمّد جابر

“الجديد”: بشرى الدويهي وضعها الصحي جيد والأطباء طمأنوا ذويها أنه اذا استمرت الأمور على ما هي عليه ستتمكن من العودة للبنان بعد 20 يوم

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