“الجزيرة”: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني بشأن وقف إطلاق النار في سوريا

محمّد جابر

“الجزيرة”: اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني بشأن وقف إطلاق النار في سوريا

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