“الجزيرة”: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

محمّد جابر

“الجزيرة”: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بالزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

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