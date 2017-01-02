الجيش: العدو الإسرائيلي أطلق فجراً النار باتجاه مركب صيد لبناني داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من دون إصابة أحد

دلال ديب

الجيش: العدو الإسرائيلي أطلق فجراً النار باتجاه مركب صيد لبناني داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من دون إصابة أحد

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