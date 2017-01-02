الرئيس عون اطلع من اعضاء البعثة الى اسطنبول على تفاصيل الزيارات الميدانية التي قاموا بها للمستشفيات حيث عادوا الجرحى للاطمئنان عليهم

دلال ديب

الرئيس عون اطلع من اعضاء البعثة الى اسطنبول على تفاصيل الزيارات الميدانية التي قاموا بها للمستشفيات حيث عادوا الجرحى للاطمئنان عليهم

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