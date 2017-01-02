الشرطة العراقية: مسلحون هاجموا مركز شرطة المتوكل وسط مدينة سامراء

محمّد جابر

الشرطة العراقية: مسلحون هاجموا مركز شرطة المتوكل وسط مدينة سامراء

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