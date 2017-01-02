العربية: القوات العراقية استخدمت المروحيات لانهاء هجوم داعش في سامراء

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- اللواءالجيش السوري الحر : تجميد أي محادثات متصلة بمفاوضات أستانا في ظل خروق النظام.
- اللواءوزير الصحة غسان حاصباني يتفقد جرحى اعتداء تركيا قبل ظهر بعد غد الأربعاء للاطمئنان إلى صحتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب
- اللواءدوري كرة السلة: انتهاء الربع الثاني بتقدم الحكمة على التضامن (41-38)
- اللواءوزير التربية والتعليم العالي مروان حماده: لا صحة لما يتمّ التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد العطلة المدرسيّة غداً.
- اللواء“التحكم المروري”: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
- لبنانماذا قال جنبلاط عن المطار
- اللواءالشرطة العراقية: انتهاء العملية الأمنية في سامراء بمقتل الانتحاريين الثلاثة
- اللواءالحشد الشعبي يؤكد السيطرة على الموقف في سامراء واحباط هجوم لداعش وقتل الانتحاريين
- اللواءجنبلاط عبر “تويتر”: اكثر من ضروري معالجة قضية تكاثر الطيور حول مدارج مطار بيروت قبل فوات الاوان.
- اللواءحظر تجوال في تكريت وسامراء بعد الهجمات على مراكز الشرطة