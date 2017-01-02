الـ”otv”: الطائرة التي تقل الشهداء والمصابون ستصل إلى مطار بيروت قرابة الساعة السابعة إلاّ ربعاً.

محمّد جابر

الـ”otv”: الطائرة التي تقل الشهداء والمصابون ستصل إلى مطار بيروت قرابة الساعة السابعة إلاّ ربعاً.

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