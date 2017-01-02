القوات الأمنية العراقية تفرض حظر تجوال في سامراء على خلفية هجوم لـ”داعش” على مركز المتوكل شرق المدينة

محمّد جابر

القوات الأمنية العراقية تفرض حظر تجوال في سامراء على خلفية هجوم لـ”داعش” على مركز المتوكل شرق المدينة

 

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