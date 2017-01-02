القيادي في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان عبر “تويتر”: ‫قدر ريتا والياس وهيكل أن يسقطوا شهداء للبنان ولكرامة الانسان على أرض غير لبنانية‬ ‫فلا مكان ولا هوية أو دين للإجرام والتعصّب سوى الإرهاب بعينه‬.

لميا جردلي

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