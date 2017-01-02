“الناتو” ينكس أعلام أعضائه أمام مقره في بروكسل تضامنا مع ضحايا هجوم إسطنبول

محمّد جابر

“الناتو” ينكس أعلام أعضائه أمام مقره في بروكسل تضامنا مع ضحايا هجوم إسطنبول

 

تعليقات الفيسبوك