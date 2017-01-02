انطلاق سيارات الصليب الاحمر باتجاه مستشفى “اوتيل ديو” حاملة جثامين الضحايا الثلاثة

محمّد جابر

انطلاق سيارات الصليب الاحمر باتجاه مستشفى “اوتيل ديو” حاملة جثامين الضحايا الثلاثة

 

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