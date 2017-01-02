بعد تنزيل الجثامين صعد رئيس الحكومة سعد الحريري على متن الطائرة وتفقد الجرحى لمدة خمس دقائق.

محمّد جابر

بعد تنزيل الجثامين صعد رئيس الحكومة سعد الحريري على متن الطائرة وتفقد الجرحى لمدة خمس دقائق.

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