تأمين صالة خاصة قرب صالون المطار لاستيعاب العدد الكبير لذوي الشهداء والجرحى الذين جاؤوا لاستقبالهم

محمّد جابر

تأمين صالة خاصة قرب صالون المطار لاستيعاب العدد الكبير لذوي الشهداء والجرحى الذين جاؤوا لاستقبالهم

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