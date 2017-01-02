تقدير استراتيجي لاسرائيلي لعام 2016-2017 حزب الله هو التهديد الاكثر خطورة وايران الثاني من حيث الخطورة على اسرائيل

دلال ديب

تقدير استراتيجي لاسرائيلي لعام 2016-2017 حزب الله هو التهديد الاكثر خطورة وايران الثاني من حيث الخطورة على اسرائيل

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