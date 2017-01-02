جورج كتانة للـ”أل بي سي”: حال الجرحى مستقرة وهناك اصابات تتطلب دقة في المعالجة ونقلهم الى المستشفى سيتم دفعة واحدة

محمّد جابر

جورج كتانة للـ”أل بي سي”: حال الجرحى مستقرة وهناك اصابات تتطلب دقة في المعالجة ونقلهم الى المستشفى سيتم دفعة واحدة

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