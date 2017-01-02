دوي انفجار جديد هو الثامن اليوم في بغداد (الميادين)

أخبار متفرقة
- اللواء“التحكم المروري”: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية
- اللواءهولاند: نقدم للعراق كل الدعم في المعركة ضد الإرهاب
- اللواءالـ”LBCI”: الفريق الطبي اللبناني طلب من الفريق الطبي التركي تأمين دم من فئة كل مريض تحسباً لأي طارئ.
- اللواءالـ “LBCI”: كل الإجراءات باتت جاهزة والمصابين الخمسة والشهداء الثلاثة أصبحواعلى متن الطائرة بانتظار اقلاعها.
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام عبدين باتجاه طرزا بشري نقلا إلى مستشفى البرجي الكورة
- اللواءقوى الأمن الداخلي أوقفت رمزي القاضي الذي ورد في حسابه على تويترعبارات مسيئة لضحايا هجوم اسطنبول وتحقق معه لمعرفة حقيقة ما ورد على حسابه.
- دولياتهذا هو جزار اسطنبول
- دولياتهذا ما جرى في سجن ماناوس البرازيلي
- اللواءإصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في سجن نفحة الإسرائيلي وإصابة مدير السجن.
- اللواءكورتولموش: التحريات حول الهجوم الإرهابي الأخير حساسة وتم اعتقال 8 مشتبه بهم وتم الوصول لبصمات الجاني وهويته.