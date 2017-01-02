“سكاي نيوز”: خمسة قتلى وعدد من الجرحى في تفجير سامراء والقوات الأمنية تحاصر انتحاريين يتحصنون في أحد المباني.

محمّد جابر

“سكاي نيوز”: خمسة قتلى وعدد من الجرحى في تفجير سامراء والقوات الأمنية تحاصر انتحاريين يتحصنون في أحد المباني.

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