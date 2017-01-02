سيارات الصليب الأحمر تغادر تباعاً مطار بيروت وهي تنقل الجرحى الى المستشفيات

محمّد جابر

سيارات الصليب الأحمر تغادر تباعاً مطار بيروت وهي تنقل الجرحى الى المستشفيات

 

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