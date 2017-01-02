قوى الأمن الداخلي أوقفت رمزي القاضي الذي ورد في حسابه على تويترعبارات مسيئة لضحايا هجوم اسطنبول وتحقق معه لمعرفة حقيقة ما ورد على حسابه.

محمّد جابر

قوى الأمن الداخلي أوقفت رمزي القاضي الذي ورد في حسابه على تويترعبارات مسيئة لضحايا هجوم اسطنبول وتحقق معه لمعرفة حقيقة ما ورد على حسابه.

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