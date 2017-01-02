قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إعادة السيطرة بالكامل على حي الانتصار شرقي مدينة الموصل (سكاي نيوز)

محمّد جابر

قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إعادة السيطرة بالكامل على حي الانتصار شرقي مدينة الموصل (سكاي نيوز)

 

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