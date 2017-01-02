متحدث باسم الحكومة التركية: رئيس الوزراء سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة ضبط العلاقات الثنائية

محمّد جابر

متحدث باسم الحكومة التركية: رئيس الوزراء سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب ضد الإرهاب وإعادة ضبط العلاقات الثنائية

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