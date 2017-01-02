مراسل mtv: الأطباء الاتراك سيرافقون الجرحى حتى باب الطائرة ومن هناك سيتولاهم الطاقم الطبي اللبناني

دلال ديب

مراسل mtv: الأطباء الاتراك سيرافقون الجرحى حتى باب الطائرة ومن هناك سيتولاهم الطاقم الطبي اللبناني

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