مقتل 16 شخصا بينهم طفل في تحطم مروحية عسكرية في فنزويلا

محمّد جابر

مقتل 16 شخصا بينهم طفل في تحطم مروحية عسكرية في فنزويلا

تعليقات الفيسبوك