نائب رئيس الوزراء التركي: حالة الطوارئ بالبلاد مستمرة إلى أن يتم التخلص من التهديدات الإرهابية

محمّد جابر

نائب رئيس الوزراء التركي: حالة الطوارئ بالبلاد مستمرة إلى أن يتم التخلص من التهديدات الإرهابية

 

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