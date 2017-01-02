نتانياهو ينفي ارتكابه أي تجاوزات قبيل استجوابه في اطار تحقيق بقضية فساد

محمّد جابر

نتانياهو ينفي ارتكابه أي تجاوزات قبيل استجوابه في اطار تحقيق بقضية فساد

 

تعليقات الفيسبوك