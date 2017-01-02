وزير الصحة غسان حاصباني يتفقد جرحى اعتداء تركيا قبل ظهر بعد غد الأربعاء للاطمئنان إلى صحتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب

محمّد جابر

وزير الصحة غسان حاصباني يتفقد جرحى اعتداء تركيا قبل ظهر بعد غد الأربعاء للاطمئنان إلى صحتهم ومتابعة أوضاعهم عن كثب

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