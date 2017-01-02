وصول وزير الداخلية الى المطار لحضور الاجتماع التنسيقي لاستقبال الضحايا والجرحى

محمّد جابر

وصول وزير الداخلية الى المطار لحضور الاجتماع التنسيقي لاستقبال الضحايا والجرحى

 

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