وصول 10 سيارات تابعة للصليب الأحمر إلى المطار لنقل ضحايا اعتداء اسطنبول بعد وصول طائرتهم

محمّد جابر

وصول 10 سيارات تابعة للصليب الأحمر إلى المطار لنقل ضحايا اعتداء اسطنبول بعد وصول طائرتهم

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